В 2024 году «Ласточка» в Петербурге и Ленобласти перевезла 24 миллиона пассажиров

Самым популярным стал маршрут из Северной столицы в Ораниенбаум и в Калище В 2024 году пригородные поезда «Ласточка» в Петербурге и Ленинградской области перевезли 24 миллиона пассажиров, что на 15 % больше, чем в предыдущем году.