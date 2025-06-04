В ЛНР полицией изъято 68 000 пачек контрафактных сигарет и почти 1500 литров нелегального спиртного

В период с 12 по 21 мая на территории республики полицейскими проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота спиртосодержащей и табачной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии