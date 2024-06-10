Пенсионный возраст на Дальнем Востоке могут снизить на 7 лет

ХАБАРОВСК, 10 июня, ФедералПресс. Снижение пенсионного возраста для жителей Хабаровского края может стать решающим фактором для снижения миграционного оттока в регионе, считают в краевой законодательной думе.
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