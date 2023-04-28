Аргументы недели

98 620 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jubar
    Подавишься, гнида.Президент Украины...
  • Gennady Sokolovsky
    Давно пора вернуть на место то, что испокон веков приносило Родине только ПОЛЬЗУ. Армия, образование, КУЛЬТУРА (в кон...Первый замглавы к...
  • Андрей Тихонов
    Ну, снова будем пальчиком грозить или бахнем по пшекам?В Польше призываю...

Глава Россотрудничества Примаков назвал примером маразма решение властей Латвии снести памятник Пушкину

Глава Россотрудничества Примаков назвал примером маразма решение властей Латвии снести памятник Пушкину

Евгений Примаков, глава Россотрудничества, заявил РИА Новости, что решение Рижской думы о сносе памятника Александру Пушкину в латвийской столице - это пример маразма.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх