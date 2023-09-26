Проект реконструкции очистных сооружений левого берега в Иркутске прошел экспертизу

Муниципальное предприятие “Водоканал” в городе Иркутске получило положительное заключение государственной экспертизы для проведения первой очереди реконструкции канализационных очистных сооружений на левом берегу, сообщает администрация города.
Муниципальное предприятие “Водоканал” в городе Иркутске получило положительное заключение государственной экспертизы для проведения первой очереди реконструкции канализационных очистных сооружений на левом берегу, сообщает администрация города.
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