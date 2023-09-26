Иркутск Сегодня

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лучезар Велимуд
    Почему так мало? Суды защищают нелюдей, смертная казнь должна быть возвращена.Иркутянина осудил...
  • Evgenija Palette
    Благодарная память... это всегда прекрасно, потому что ПОДНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА НАД САМИМ СОБОЙ...Территорию Русско...

Проект реконструкции очистных сооружений левого берега в Иркутске прошел экспертизу

Муниципальное предприятие “Водоканал” в городе Иркутске получило положительное заключение государственной экспертизы для проведения первой очереди реконструкции канализационных очистных сооружений на левом берегу, сообщает администрация города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх