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Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды планируют принять в Азербайджане

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды планируют принять в Азербайджане

Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) планируют принять в Азербайджане.

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