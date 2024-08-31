Сотрудники полиции пресекли деятельность жителя Рязанской области, изготавливавшего марихуану

В ходе реализации оперативных материалов сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Пронскому району при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.