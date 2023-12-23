Рязанцев предупредили о снегопаде и гололедице

По данным гидрометцентра, во второй половине дня 23 декабря, ночью и утром 24 декабря на территории региона ожидается сильный снег, мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости, гололедица и снежных заносах.