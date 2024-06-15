Мизулина заставила студентку из Екатеринбурга извиниться за оскорбления России

Руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, известная своим преследованием различных антироссийски настроенных личностей в сети, рассказала в Екатеринбурге об одной местной студентке, которая размещала в TikTok оскорбительные комментарии о России и СВО.
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