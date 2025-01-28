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И когда она только успела?! 11-летняя дочка Ким Кардашьян уже догнала свою маму по росту

И когда она только успела?! 11-летняя дочка Ким Кардашьян уже догнала свою маму по росту

Норт выглядит намного старше своего возраста. Норт, дочка Ким Кардашьян, догнала по росту маму LEGION-MEDIAПоявившиеся в СМИ фотографии 44-летней Ким Кардашьян со старшей дочкой произвели сильное впечатление.

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