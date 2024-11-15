Маску предрекли ключевую роль в перестройке NASA

Эксперты на симпозиуме Beyond Earth / © Jeff Foust / SpaceNews Во время дискуссии на симпозиуме Beyond Earth, состоявшемся 12 ноября, бывшие сотрудники и консультанты NASA заявили, что администрация Трампа может внимательно изучить ключевые аспекты деятельности космического агентства, включая подход к пилотируемым полетам, чтобы ускорить прогресс или сократить расходы.