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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елизавета Туктамышева: «Думаю, что Сяо Хим Фа выиграет ЧЕ, даже если что-то сорвет. Пока не вижу того, кто сможет его обыграть в Европе»

«Бесспорный лидер у мужчин – Адам Сяо Хим Фа. Судя по последним результатам, он вне конкуренции, если сможет избежать какого-то эмоционального сбоя.

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