В Ростокине начался проект «Делай добрые дела»

В столице начался совместный проект центров госуслуг и московского транспорта «Делай добрые дела». Жители района Ростокино смогут узнать, как работники офисов и столичного метро оказывают помощь и поддержку и находят выход из любой ситуации.
В столице начался совместный проект центров госуслуг и московского транспорта «Делай добрые дела». Жители района Ростокино смогут узнать, как работники офисов и столичного метро оказывают помощь и поддержку и находят выход из любой ситуации.
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