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Филипп Киркоров ходит по тонкому льду. Глумление над крестом - последняя черта

Филипп Киркоров ходит по тонкому льду. Глумление над крестом - последняя черта

Снова в самом центре столицы нашей Родины разразился настоящий пир вурдалаков – в Кремлёвском дворце состоялся юбилейный концерт Филиппа Киркорова.

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