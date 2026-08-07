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Вести Севастополь

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В Ялте завершили разминирование безэкипажного катера ВСУ

В Ялте завершили разминирование безэкипажного катера ВСУ

Оцепление в районе Приморского парка снято, взрывотехники выполнили все необходимые мероприятия. Угрозы для населения и инфраструктуры отсутствуют Сегодня днём в курортной зоне Ялты специалисты проводили операцию по обезвреживанию морского дрона Вооружённых сил Украины.

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