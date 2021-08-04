Моu Новости
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Сакральная жертва» для окончательной радикализации белорусской оппозиции

Во вторник в Киеве и Варшаве прошли немногочисленные акции белорусских оппозиционеров, связанные с гибелью руководителя «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, на которых прозвучали призывы «к оружию».

