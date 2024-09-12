Глава на связи. Алексей Титовский встретился с жителями окружной столицы

Традиционная перед Днём города встреча главы Салехарда с горожанами прошла 10 сентября в Арт-резиденции «Полярис».
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