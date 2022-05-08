Мировое обозрение

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На выборах в Гонконге победил китайский лоялист и бывший силовик

В Гонконге на безальтернативных выборах главы администрации региона победил Джон Ли, ранее занимавший посты секретаря по вопросам безопасности Гонконга, главного секретаря специального административного района и служивший в полиции с конца 1970-х.

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