Инфантино поздравил Роналду с 40-летием: «Ты продолжаешь вдохновлять миллионы людей, в том числе и меня, всегда стремиться к лучшему и ставить высокие цели. Надеюсь увидеть тебя на ЧМ»

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5 февраля нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии исполнилось 40 лет. «Дорогой Криштиану, поздравляю с днем рождения! Одного из величайших спортсменов, которых видел мир.