Миллеровская районная прокуратура: на страже конституции и закона

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. Как рассказал Миллеровский межрайонный прокурор, старший советник юстиции Роман Петрович Антошин в минувшем году работа прокуратуры была направлена на решение задач по эффективному использованию предоставленных законом полномочий по защите интересов граждан, общества, государства, повышения эффективности борьбы с преступностью.