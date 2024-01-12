Миллеровская районная прокуратура: на страже конституции и закона

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. Как рассказал Миллеровский межрайонный прокурор, старший советник юстиции Роман Петрович Антошин в минувшем году работа прокуратуры была направлена на решение задач по эффективному использованию предоставленных законом полномочий по защите интересов граждан, общества, государства, повышения эффективности борьбы с преступностью.
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