15,09,24 Глушково - Обухово Активные боевые действия в районе Суджи. Активные боевые действия в районе Тёткино.
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15,09,24 Глушково - Обухово Активные боевые действия в районе Суджи. Активные боевые действия в районе Тёткино.
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