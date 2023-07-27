В интернете описано всего два типа семей. Первый – в котором у мужчины отпиливают квартиру, машину и алименты.
4 типа современных семей
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Homo Sapiens
Женщина направляется туда заниматься домашним хозяйством, рожать борщ и варить детей -- Баба-Яга, что ли? Не завидую я детям, которых будут варить...
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9 час.
ONIX
Это был типа стеб...
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8 час.
Homo Sapiens
или просто ошибка ИИ?! Редакторов-корректоров на мыло, статьи часто пишет Искусственный Идиот, ой, простите, Интеллект...
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7 час.
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