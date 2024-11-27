«Расстреливали женщин, стариков и детей»: ФСБ рассекретила документы о преступлениях латвийских коллаборационистов

ФСБ России опубликовала рассекреченное спецсообщение СМЕРШ и протоколы допросов латвийского коллаборациониста Яниса Апсе, который, находясь на службе у нацистов, участвовал в карательных операциях против мирного населения СССР и советских партизан.
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