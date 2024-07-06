Родители через суд выселили дочь из дома в Нижегородской области

Она не хотела оплачивать коммунальные услуги и поддерживать отношения с родственниками.После конфликта между 39-летней жительницей Балахны Нижегородской области и её родителями из-за отказа оплаты услуг ЖКХ и нарушения отношений, родственники приняли решение о выселении дочери из дома.