Родители через суд выселили дочь из дома в Нижегородской области

Она не хотела оплачивать коммунальные услуги и поддерживать отношения с родственниками.После конфликта между 39-летней жительницей Балахны Нижегородской области и её родителями из-за отказа оплаты услуг ЖКХ и нарушения отношений, родственники приняли решение о выселении дочери из дома.
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