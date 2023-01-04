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Журналист Шустер: “Украина вернёт Крым, но ответ будет очень жёстким”

Украинский журналист и телеведущий Савик Шустер, который раньше работал на российском канале, заявил, что Украина вернет Крым, но он ей обойдётся “дорогой ценой”.

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