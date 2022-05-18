Русская весна

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Глава ДНР прокомментировал спасение болгарских моряков с захваченного боевиками «Азова» судна

Глава ДНР прокомментировал спасение болгарских моряков с захваченного боевиками «Азова» судна

В среду, 18 мая, во время общения с российскими и зарубежными журналистами с благодарностью за спасение своих соотечественников к Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину обратилась представитель болгарской редакции NewsFront Ася Зуан.

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