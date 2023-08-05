Закон и Порядок

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Красным обозначены страны, с которыми Россия заключила военное сотрудничество

Красным обозначены страны, с которыми Россия заключила военное сотрудничество

Ох как интересно. Перед вами две карты. На той, что слева, красным обозначены страны, с которыми Россия заключила военное сотрудничество (от поставок продукции ВПК и военных баз, до прямого присутствия нашего контингента МО или музыкантов).

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