Ох как интересно. Перед вами две карты. На той, что слева, красным обозначены страны, с которыми Россия заключила военное сотрудничество (от поставок продукции ВПК и военных баз, до прямого присутствия нашего контингента МО или музыкантов).
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