В пекарне Челябинска полицейские нашли нелегальных мигрантов

Иностранцы лепили торты и пирожные без разрешения на работу.Южноуральские полицейские вместе с представителями 308-го военного следственного отдела СКР при силовой поддержке Росгвардии нагрянули в пекарню, расположенную в Курчатовском районе Челябинска.