Любопытно, однако

75 624 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    ты сам то поскакал сиськами прикрывать? если нет то чего ждешь от других стран. дружат и в союзы напрашиваются к силь...Россия устала тер...
  • Олег Самойлов
    Ой! Неужели? И КУДА они, все эти союзники, подевались, когда Союз изволил ласты склеивать? Много ли было выступлений ...Россия устала тер...
  • КузнецовВВ
    явно больше чем у нынешней РоссииРоссия устала тер...

Итоги встречи в Саудовской Аравии: Украина согласилась на переговоры с Россией без вывода войск

Итоги встречи в Саудовской Аравии: Украина согласилась на переговоры с Россией без вывода войск

телеграм Военкоры Русской Весны По данным зарубежных СМИ, Саудовская Аравия представила Украине еще один мирный план.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Иван Петров
Ага, ну ну, переговоры Минск 3, опять кинут, войск накопят и дальше продолжат. Соглашаться не стоит, только если полная капитуляция
Ответить
2 час.
Александр Рожков
Брехня. Ни на что они не согласились. Так нас и дурят пропагандоны. Пропагандоны изучают вашу реакцию на возможность организации очередного &quot;Минск - 3&quot;
Ответить
2 час.
Александр Зиборов
О боже, какие могут быть переговоры с теми, кто не держит ни данного слова, ни выполняет подписанных договоров?! Столь же лицемерен,  коварен и подл Запад! Новые договоры - это страшное поражение России и возможность для перевооружения укров, которые затем начнут новую ещё более кровопролитную войну. При полной поддержке Запада!!! Пора перестать наступать на старые грабли!!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх