телеграм Военкоры Русской Весны По данным зарубежных СМИ, Саудовская Аравия представила Украине еще один мирный план.
Итоги встречи в Саудовской Аравии: Украина согласилась на переговоры с Россией без вывода войск
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Ага, ну ну, переговоры Минск 3, опять кинут, войск накопят и дальше продолжат. Соглашаться не стоит, только если полная капитуляция
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2 час.
Александр Рожков
Брехня. Ни на что они не согласились. Так нас и дурят пропагандоны. Пропагандоны изучают вашу реакцию на возможность организации очередного "Минск - 3"
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2 час.
Александр Зиборов
О боже, какие могут быть переговоры с теми, кто не держит ни данного слова, ни выполняет подписанных договоров?! Столь же лицемерен, коварен и подл Запад! Новые договоры - это страшное поражение России и возможность для перевооружения укров, которые затем начнут новую ещё более кровопролитную войну. При полной поддержке Запада!!! Пора перестать наступать на старые грабли!!!
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1 час.
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