Итоги встречи в Саудовской Аравии: Украина согласилась на переговоры с Россией без вывода войск

Ага, ну ну, переговоры Минск 3, опять кинут, войск накопят и дальше продолжат. Соглашаться не стоит, только если полная капитуляция

Брехня. Ни на что они не согласились. Так нас и дурят пропагандоны. Пропагандоны изучают вашу реакцию на возможность организации очередного "Минск - 3"

Александр Зиборов

О боже, какие могут быть переговоры с теми, кто не держит ни данного слова, ни выполняет подписанных договоров?! Столь же лицемерен, коварен и подл Запад! Новые договоры - это страшное поражение России и возможность для перевооружения укров, которые затем начнут новую ещё более кровопролитную войну. При полной поддержке Запада!!! Пора перестать наступать на старые грабли!!!