Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер»

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
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