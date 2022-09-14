360

162 351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обнаглели пшеки сраные. Россия пшека ничего не должна.Минкульт Польши: ...
  • Михаил Шаповалов
    Можно было бы и совсем списать. Все равно не вернут.Глава Минфина США...
  • Андрей Шишинов
    Нельзя так легко разбазаривать то, что досталось на халяву.Политик Кобахидзе...

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер»

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер»

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» Западного военного округа по объектам военной инфраструктуры ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх