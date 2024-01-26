Студенты города Кинешма призвали водителей к снижению скорости для снижения риска ДТП

Автоинспекторы совместно со студентами «Кинешемского педагогического колледжа» с целью привлечения общественного внимания к проблемам дорожной безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей провели профилактическую акцию под названием - «Набирая скорость, не останови жизнь!».
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