Студенты города Кинешма призвали водителей к снижению скорости для снижения риска ДТП

Автоинспекторы совместно со студентами «Кинешемского педагогического колледжа» с целью привлечения общественного внимания к проблемам дорожной безопасности и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей провели профилактическую акцию под названием - «Набирая скорость, не останови жизнь!».