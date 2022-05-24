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Канны-2022: Шэрон Стоун, Тина Кунаки и Венсан Кассель на премьере фильма "Преступления будущего"

Канны-2022: Шэрон Стоун, Тина Кунаки и Венсан Кассель на премьере фильма "Преступления будущего"

В понедельник в Каннах прошла премьера фильма режиссера Дэвида Кроненберга "Преступления будущего". На красную дорожку вышли Шэрон Стоун, Венсан Кассель в сопровождении жены Тины Кунаки, Кристен Стюарт, Эмили Ратажковски, Мэгги Джилленхол и другие.

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