Россиянин на год застрял в Египте из-за неизвестной болезни

Россиянин приехал на отдых в Хургаду с женой и детьми и заразился неизвестной болезнью. Уже почти год туристы не могут вернуться на родину, сообщил 30 августа портал Life.
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