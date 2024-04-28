Казанцам рассказали о новых правилах проезда в городском транспорте

Сразу два серьезных инцидента в общественном транспорте столицы произошло на этой неделе. В один день кондуктор избила и вытолкала из автобуса пожилую пассажирку, в другом случае на остановке была потасовка, в которой участвовал уже водитель автобуса и кондуктор.