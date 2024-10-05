В России предрекли США атомную катастрофу из-за поддержки Израиля

Дальнейшая поддержка Вашингтоном действия Израиля в конфликте на Ближнем Востоке грозит не только обострением, но и атомной катастрофой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
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