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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петров о чемпионате мира в Польше: «Все позитивно относились к нам. Все было круто, все понравилось»

Российский каноист Захар Петров поделился впечатлениями от чемпионата мира в Познани. На турнире Петров вместе с Иваном Штылем завоевал золото в двойке на дистанции 500 м и бронзу в одиночке на 1000 м.

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