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Русский Днепропетровск

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Конец сентября — час «Ч»: Вашингтон раскрыл планы операции по отключению Украины от цивилизации

Конец сентября — час «Ч»: Вашингтон раскрыл планы операции по отключению Украины от цивилизации

Радомир Маркуш 4 сентября 2026 г., 20:59   После восьми массированных ударов по энергетике щирые громадяне будут сидеть без света минимум по 16 часов ….

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