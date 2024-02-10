В Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе

На территории металлургического завода в Санкт-Петербурге обнаружили мощное взрывное устройство. Более полутора килограммов взрывчатки с ручным детонатором находилось в снегу возле одного из складов Всеволожского алюминиевого завода.
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