Чайка заключил соглашения на открытие 11 Русских домов в мире

Игорь Чайка, руководитель Россотрудничества, подписал соглашения об открытии 11 новых Русских домов, из которых восемь будут в Африке.
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Дурацкая идея эти якобы русские дома, а денег своруют не меряно.