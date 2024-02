Нейронный апскейл в Windows 11, перенос The Thaumaturge, pay-2-win в Escape from Tarkov… Бывший ключев...

Нейронный апскейл в Windows 11, перенос The Thaumaturge, pay-2-win в Escape from Tarkov…Бывший ключевой автор Dead Cells недоволен прекращением поддержки игры, релиз The Thaumaturge отложен, в Windows встроят свой аналог DLSS и FSR, DLC для Elden Ring по-прежнему в разработке, в Escape from Tarkov позволят купить расширение для схрона, к Amnesia: The Bunker прикрутили очень низкий уровень сложности, создатель одной из самых культовых карт для Counter-Strike пожалел о её продаже, голос из трейлеров PEGI стал з источник.