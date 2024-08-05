Стартап Suno считает, что авторское право не касается обучения ИИ. Они используют защищенные треки

Стартап Suno утверждает, что обучение ИИ на авторской музыке «добросовестно»Музыкальный стартап Suno оказался под ударом после иска Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA), обвинившей компанию в незаконном использовании защищенных авторским правом музыкальных записей для обучения своих искусственных интеллектов.
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