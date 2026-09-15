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Регион 29

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Жительницу Котласского округа осудят за попытку откупиться от уголовного дела

Деньги она несколько раз передавала знакомой, которая обещала повлиять на правоохранителей.Деньги она несколько раз передавала знакомой, которая обещала повлиять на правоохранителей.

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