Lotus Evija 2022 года: обзор

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Нечасто автопроизводители получают второй шанс. Но Lotus – один из них. С тех пор как в 2017 году китайский автопроизводитель Geely купил испытывающую финансовые трудности британскую компанию по производству спортивных автомобилей, ситуация неуклонно улучшается.