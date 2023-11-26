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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диего Симеоне: «Тяжело думать о том, чтобы заменить Гризманна. Жаль, что ему всегда приходится играть 90 минут»

Диего Симеоне: «Тяжело думать о том, чтобы заменить Гризманна. Жаль, что ему всегда приходится играть 90 минут»

Главный тренер «Атлетико» высказался после матча Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0), в котором форвард забил гол.

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