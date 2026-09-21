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«Каролина» проиграла «Флориде» в предсезонном матче, несмотря на 28 сейвов Кочеткова и ассист Трикозова

«Каролина» проиграла «Флориде» в предсезонном матче, несмотря на 28 сейвов Кочеткова и ассист Трикозова

В ночь на 21 сентября (мск) прошел предсезонный матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз».В ночь на 21 сентября (мск) прошел предсезонный матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Каролина Харрикейнз».

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