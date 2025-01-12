Сооснователю британской Партии реформ отказали во въезде в США

Британский мультимиллионер и соучредитель Партии реформ Аррон Бэнкс не смог посетить организованную им в Вашингтоне вечеринку в честь возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сообщила 11 января газета The Times.
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