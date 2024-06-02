Тарифы на коммунальные услуги в России с 1 июля вырастут на 10%

АНГЕЛ АНГЕЛ

А кто бы сомневался и того тарифа в России в годовом исчислении на ЖКХ вырастут за год более чем на 20%, а пенсии проиндексируем на 4.7% и это без учета роста цен на продукты, медикаменты и т.д. Вот она забота партии власти ЕР, "народных" избранников и прочей шелупони воровской во всей вертикали власти...