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Тарифы на коммунальные услуги в России с 1 июля вырастут на 10%

Тарифы на коммунальные услуги в России с 1 июля вырастут на 10%

Тарифы на коммунальные услуги в России начнут повышаться с 1 июля этого года. По словам экономиста Андрея Гиринского, доцента экономического факультета РУДН, такие решения были приняты в связи с реакцией поставщиков услуг на изменения на рынке.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А кто бы сомневался и того тарифа в России в годовом исчислении на ЖКХ вырастут за год более чем на 20%, а пенсии проиндексируем на 4.7% и это без учета роста цен на продукты, медикаменты и т.д. Вот она забота партии власти ЕР, &quot;народных&quot; избранников и прочей шелупони воровской во всей вертикали власти...
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