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Вавринка о победе над Рублевым: «Для своего возраста я играю не так уж и плохо»

Стэн Вавринка прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/4 финала турнира в Эр-Рияде. 37-летний швейцарец победил 6:7(3), 6:2, 10-6.

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