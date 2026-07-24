Сроки регистрации медицинских изделий в ЕАЭС продлены

Совет Федерации на пленарном заседании 24 июля одобрил ратификацию протокола об изменениях в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий и медицинской техники в рамках Евразийского экономического союза.
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