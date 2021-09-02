Заноза

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Не спрашивайте, где Зеленский собирается брать водород

Не спрашивайте, где Зеленский собирается брать водород

Идеи Владимира Зеленского день ото дня становятся все гениальнее и прозорливее На днях он поручил главам областных государственных администраций (губернаторам) построить в каждой области по новому заводу с количеством рабочих мест от 500 до 50 000.

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Ольга Кольцова (Кринберг)
А Украина давно уже обеспечена...СЕРОводородом)) Причём, собственного производства, и сдаётся мне, что у них эта "фабричка" без забастовочек 👌
Мария Mazurina
Маниловщина как она есть.
Нина Шалева
Ох, если бы я была президентом Украины, то мы уже бы начали обживать Солнечную систему! За пятилетку понастроили бы солнечные города во всей системе!!!

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